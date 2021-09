Abdij Grimbergen haalt hopoogst binnen

In de Abdij van Grimbergen hebben de paters samen met lokale vrijwilligers gisteren hun eeste hopoogst binnengehaald. Sinds kort huist er een microbrouwerij in de Abdij van Grimbergen. De hop wordt binnenkort gebruikt om er een speciaal biertje mee te brouwen.

De tuin van de Grimbergse Abdij telt 180 hopplanten. “Het gaat om de de hopsoort Groene Bel, een type die vooral in de 19e eeuw vaak geteeld werd in Vlaams-Brabant en de streek rond Aalst. Deze hopsoort staat bekend om zijn frisse kleur en sterke geur, maar nog meer om zijn eigenzinnig en bitter aroma. Groene Bel leent zich uitstekend om bier mee te brouwen,” aldus pater Karel Stautemas. “Ondanks het natte voorjaar en de regenachtige zomer kunnen we toch rekenen op een behoorlijke oogst.”. Zo’n 80 vrijwilligers kwamen mee de handen uit de mouwen steken om de hop te oogsten. “Met de oogst uit onze tuin gaan we aan de slag om een biertje te brouwen als bedankje voor onze vrijwilligers. De oogst is sowieso te beperkt om grote volumes te brouwen en op de markt te brengen, maar het is een uitstekende gelegenheid om opnieuw te gaan experimenteren. Waarschijnlijk wordt het een licht, blond biertje, ideaal dus als verfrissende dorstlesser voor onze vrijwilligers.”