Abdij van Grimbergen mag weer bier brouwen

Tientallen journalisten uit 33 landen zakten naar het Fenikshof af, waar de plannen uit de doeken werden gedaan. In augustus starten de werken, in het najaar van 2020 moet het eerste brouwsel klaar zijn. Jaarlijks zal er ongeveer 10.000 hectoliter bier geproduceerd worden.

“De gemeente Grimbergen heeft het licht op groen gezet zodat we met de bouw kunnen starten. Daar zijn we ontzettend blij mee. De microbrouwerij wordt een soort laboratorium waar we kunnen experimenteren met nieuwe ingrediënten en recepten,” zegt pater Karel Stautemas, subprior van de abdij van Grimbergen.

Het bierverhaal stopte in Grimbergen toen de abdij eind 18de eeuw werd opgedoekt tijdens de Franse Revolutie. Nu komt het Grimbergen-bier terug thuis. Ook het hopveld in de tuin van de abdij is intussen aangeplant.

“Dat is eerder een kleinschalig hopveld. Het past eigenlijk in het belevingscentrum dat we willen uitbouwen. Dat centrum moet het verhaal vertellen over het bierverleden in de abdij. Zo kan je er ook eeuwenoude boeken inkijken met recepten over het bierbrouwen,” besluit Stautemas.