Abdij van Grimbergen opent belevingscentrum rond bier

Vijf jaar na de oprichting van de microbrouwerij in Grimbergen, opent vandaag een gloednieuw belevingscentrum. Je krijgt er niet alleen info over het brouwproces van een Grimbergen en het verleden van de abdij, er is plaats voor zo goed als de hele biergeschiedenis. “We beperken ons niet tot Grimbergen. België is een bierland met een hoogstaande biercultuur. Dat willen we als Norbertijnen in de kijker stellen”, zegt subprior Karel Stautemas. “Ook in de Vlaamse Rand zijn we soms te bescheiden. We hebben onze chocolade en frieten, maar ook onze bieren. Die zijn geliefd over heel de wereld.”

Het is de bedoeling om een totaalbeleving te creëren in Grimbergen, met rondleidingen langs de microbrouwerij, de bierkruidentuin, het hoppeveld en het Fenikshof. “De vierde feniks staat terug op na zoveel keer verwoest te zijn geweest, en hij vliegt over het bierlandschap”, aldus Stautemas.