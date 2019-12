Abdijhoeve Hof ten Brukom beschermd als monument

De monumentale hoeve Hof ten Brukom is definitief beschermd als monument. De abdijhoeve heeft volgens Vlaanderen een belangrijke historische en architecturele waarde. De abdijhoeve getuigt van het landbouwsysteem tijdens het ancien regime en is dus onlosmakelijk verbonden aan de geschiedenis en de identiteit Sint-Pieters-Leeuw”, laat de minister weten.

De hoeve werd in 1777 gebouwd ter vervanging van de oudere pachthoeve. De hoeve is de laatste fysieke getuige van de eeuwenlange aanwezigheid van de machtige Brusselse Ter Kamerenabdij op deze plaats. Daarom is het volgens Vlaanderen een waardevol historisch relict. De oudste verwijzing naar de abdij van Ter Kameren in Brukom vinden we in een oorkonde van 1238.

Hof ten Brukom getuigt van het landbouwsysteem tijdens het ancien regime. De toegangspoort met duiventil, een privilege weggelegd voor adel en clerus, toonde de bijzondere status van de abdijhoeve. Vooral de grootte en de bouwkwaliteit maakt de hoeve speciaal.