Acties in 140 Vlaams-Brabantse bedrijven

Volgens het ABVV Vlaams-Brabant worden er in zo’n 140 bedrijven in Vlaams-Brabant acties gehouden. Er is momenteel wel geen sprake van blokkades van industrieterreinen.

In Halle-Vilvoorde is er volgens de vakbonden een grote actiebereidheid op de luchthaven met concentraties van heel wat stakende werknemers uit tal van bedrijven aan Parking 31 en op het rond punt aan Brucargo. "Een aantal bedrijven zoals Eternit in Kapelle-op-den-Bos en grote supermarkten zoals de Makro's in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw blijven gesloten", aldus Stijn Van De Rijck van de christelijke vakbond. Op vele plaatsen zoals aan de bedrijvenzone van Zaventem wordt er pamfletten uitgedeeld. "Het bewijst dat het ongenoegen aanwezig is in vele lagen van de samenleving", aldus Karin Kustermans van de christelijke vakbond.

Ook in de industriezone in Zellik, waar Delhaize onder meer gevestigd is, wordt actie gevoerd. Hetzelfde geldt voor Cargovil. De industriezone op de grens van Vilvoorde, Grimbergen en Zemst is afgesloten door piketten. Iedereen wordt opgehouden, behalve overledenen. Binnen Cargovil ligt namelijk het crematorium Daelhof. Omwille van die gevoeligheid was er vanochtend een grote politiemacht aanwezig om alles rustig te laten verlopen.

Waarom wordt er gestaakt?

Het werk wordt vandaag neergelegd nadat onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord in een impasse raakten. De loonmarge in de privésector voor de komende twee wordt op 0,8 procent vastgelegd, maar dat vinden de vakbonden te weinig. Zij ijveren voor verhoging van de lonen, duidelijke verhoging van uitkeringen en pensioenen, betere eindeloopbaanmaatregelen, betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé en betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer.