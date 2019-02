ACV Transcom roept op tot staking

ACV Transcom, de belangroep in de maritieme en de luchtvaartsector, roept op om deel te nemen aan de nationale staking op 13 februari. Volgens ACV Transcom is de voorgestelde loonmarge van 0,8 % niet aanvaardbaar.

ACV Transcom doet meer bepaald een oproep aan de sectoren luchthavenuitbating, grondafhandeling op de luchthavens, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de luchtvaartmaatschappijen, Belgocontrol/Skyes en ook aan de maritieme sectoren. In al deze sectoren wordt opgeroepen om op 13 februari massaal thuis te blijven.

ACV Transcom verwijst in een mededeling specifiek naar de situatie bij de grondafhandelaars en bij Belgocontrol/Skyes. Daar bestaat nog altijd een discrepantie tussen privé-werk, wordt de regelgeving met betrekking tot het toekennen van loopbaanonderbrekingen niet gevolgd en is er een enorme werkdruk in alle diensten als gevolg van een aanslepend tekort aan personeel.