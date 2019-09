Advocate veroordeeld omdat ze geld cliënten in eigen zak stak

De vrouw maakte tientallen slachtoffers. Sommigen stortten slechts enkele honderden euro’s, maar er waren ook cliënten die 10- tot 20.000 euro hadden betaald in het kader van hun collectieve schuldbemiddeling. De advocate was aangesteld om het geld van de slachtoffers te beheren, maar sluisde het door naar haar eigen rekeningen. Op haar proces verklaarde ze dat het werk van schuldbemiddelaar had onderschat en zich administratief slecht had laten begeleiden.

Maar volgens het parket ging het om valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en witwassen. De rechtbank volgde de visie van de openbaar aanklager en veroordeelde de advocate tot een boete van 12.000 euro. Daarenboven werd de 200.000 euro die ze had verduisterd, verbeurd verklaard. Dat geld zal worden gebruikt om de slachtoffers te vergoeden.

“Dit zijn zeer zwaarwichtige feiten”, sprak de rechter in haar vonnis. “De feiten zijn gepleegd terwijl beklaagde een bijzonder vertrouwen genoot en dat vertrouwen heeft ze misbruikt ten nadele van de zwaksten van de maatschappij. Daarom is een eenvoudige schuldigverklaring of een opschorting van straf niet aan de orde.”