Afscheid van deken Raymond Decoster in overvolle Basiliek

In Halle nam deken Raymond Decoster vandaag afscheid in een overvolle Basiliek. De deken gaat na 30 jaar misvieringen in Halle met pensioen, maar hij blijft wonen in de Mariastad.

Decoster is 73 jaar en al 47 jaar actief als priester. De jongste tijd sukkelt hij wat met zijn gezondheid en dus is het tijd voor pensioen. Maar hij zit ook nog vol plannen. Decoster blijft schrijven voor het parochieblad de Blijde Boodschap en wordt ook verantwoordelijke voor het pastoraal werk in de woonzorgcentra Mater Dei in Heikruis en Sint-Augustinus in Halle.

Vanaf 1 september is Guy Dekeersmaeker de nieuwe deken in Halle. Na een dankviering vandaag volgde er een receptie in het O.L. Vrouwcentrum. Er waren bijzonder veel aanwezigen.

In ons nieuws blikken we deze week met Raymond Decoster terug op zijn carrière in Halle.