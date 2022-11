Afscheid van Nicole Josy in Zemst: "Alleen jou missen, heb ik nooit geleerd"

De afscheidsplechtigheid van Nicole vindt plaats in crematorium Daelhof in Zemst. Heel wat Bekende Vlamingen komen mee afscheid nemen van de zangeres. Onder hen Jo Vally, Miguel Wiels, Christoff, Gunther Neefs, Kristel Verbeke, Marleen Merckx en Jacky Lafon. Hugo liet tijdens de plechtigheid, die via livestream te volgen was, een brief voorlezen die hij schreef voor zijn vrouw. "Lieve Nicole, colleke, sjoeke, mama, suske, mimmie... ik ga nog dikwijls bleiten, diep in de put zitten. Ik moet nog leren sterk te zijn, ik weet alleen niet of ik dat ga kunnen. Met de prachtige herinneringen die wij samen hebben gemaakt kan ik nog een hele tijd verder. Maar graag zien is mooi, maar té graag zien wil misschien wel zeggen dat dit verlies niet te dragen is. Wat zal ik jou missen."

Een verslag van de afscheidsplechtigheid zie je maandag in ons nieuws.

Foto's: Jonas Demeulemeester