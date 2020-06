Afvalophalingen Intradura vervroegd door hitte

Door de aangekondigde hitte heeft Intradura in overleg met haar medewerkers beslist om alle buitenactiviteiten vroeger te starten, zoals de huis-aan-huis-ophalingen, de kolkenspoelingen en de containerdienst. “Onze ophalers en chauffeurs moeten met de nodige veiligheidskledij zoals handschoenen en veiligheidsschoenen, zwaar werk uitvoeren. Met dit weer is dat in de namiddag niet meer verantwoord. Als de hitte ook nadien zou aanhouden, kan deze maatregel verlengd worden", zegt Inge D'Hoe van Intradura.

De afvalintercommunale vraagt inwoners om de sociale media, website of de communicatiekanalen van de gemeenten in de gaten te houden. Het vraagt ook om afval de avond voordien al buiten te zetten. “Ook vorig jaar kregen we te maken met aanhoudende periodes van hoge temperaturen. Het mogelijk vroeger starten werd dan ook standaard opgenomen op de afvalkalender” aldus Gunther Van Heymbeeck, operations manager bij Intradura.