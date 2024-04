Wereldpremière: Brussels Airlines en Tomorrowland presenteren het eerste vliegtuig met augmented reality

Tijdens een event in de hangar van Brussels Airlines werd het vliegtuig voorgesteld aan media, medewerkers en gasten. De nieuwe Belgian Icon is een eerbetoon aan het wereldberoemde festival Tomorrowland en is een nieuw pronkstuk van de Belgitude van Brussels Airlines, waarbij de luchtvaartmaatschappij de wereld naar België brengt maar ook het beste van België aan de wereld toont.

Het ontwerp is een wereldprimeur: Amare is het eerste vliegtuig met augmented reality in de beschildering. Het magisch wezen op het vliegtuig komt tot leven wanneer die gescand wordt op enkele sociale mediakanalen zoals Instagram en Tiktok. Deze toepassing maakt het mogelijk dat de People of Tomorrow het verhaal van eenheid die tijd en ruimte overstijgt nog levendiger te zien.

De hele ontwerpfase heeft in totaal 15 maanden geduurd, met veel oog voor detail: zoals de veren van de vogel of het vuurwerk dat overgaat in het logo van Brussels Airlines. De Tomorrowland-ervaring wordt ook doorgetrokken in het vliegtuig, met een indrukwekkend geluidssysteem en speciale mood lighting.

“Brussels Airlines is een trots partner van Tomorrowland sinds 2012 en ik ben blij om te kunnen aankondigen dat we deze samenwerking verlengen tot 2028. We hebben veel zaken gemeenschappelijk, zoals onze passie om de wereld te ontdekken en culturen met elkaar te verbinden, maar ook ons bewustzijn van onze ecologische voetafdruk en de ambitie om de nodige stappen te zetten om die impact te verkleinen. Deze gedeelde waarden maken onze samenwerking tot een groot succes”, zegt Dorothea von Boxberg, CEO van Brussels Airlines.

Eerste vlucht

Amare zal niet enkel festivalgangers naar Tomorrowland brengen maar ook ingezet worden op reguliere commerciële vluchten vanaf 26 april 2024. De eerste vlucht wordt SN3781 naar Tenerife.