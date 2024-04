In Affligem speelde Leeuwkens Teralfene gisteren in de tweede provinciale A de laatste thuismatch van het seizoen tegen Boka United. Beide ploegen staan in de middenmoot, dus veel belang had de wedstrijd niet meer, maar de aftrap werd gegeven door niemand minder dan de keizer van het levenslied: de Hollandse zanger André Hazes junior. Waarom zakte André helemaal uit Nederland af naar Affligem? Hier het antwoord.