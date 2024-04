Op zoek naar de mooiste koi van Europa in Affligem

Liefhebbers van de koi, de kleurrijke, nationale vis van Japan, moeten dit weekend in de Bellekouterhal in Affligem zijn. Die is speciaal voor de Belgian Koi Show omgetoverd tot één groot aquarium met de mooiste exemplaren uit Nederland, Frankrijk en België. Liefhebbers kunnen er elkaar ontmoeten en tips uitwisselen, maar 't draait toch vooral rond de prestigieuze visverkiezing.

Met een klembord in de hand inspecteert een internationale jury één voor één elke koi. Punt één op de checklist: de lichaamsbouw. Die moet gezond en sterk zijn. Dirk De Witte, voorzitter Belgian Koi Society: “De vinnen van de koi moeten in verhouding zijn. Hij moeten elegant zwemmen. Het tweede criterium is de huidkwaliteit: heel belangrijk. Dan komt het kleurenpatroon als derde. De kois zijn ingedeeld in veertien variëteiten omdat je een wit-rode koi niet met een gele kan vergelijken. Er zijn dan nog eens acht 'sizes'.”

In de Bellekouter zijn ook bezoekers en hobbyisten meer dan welkom. Matt Pearson & Neil Hornshaw komen speciaal uit Engeland: “We komen elk jaar naar België. We bezoeken shows in Europa. We hebben Nederland en Frankrijk gedaan in het verleden. Gewoon om de kwaliteit van de vissen te zien en de verschillende handelaars te ontmoeten. Het is begonnen met goudvissen. Dan kwamen er 'ghost koi' en dan gekleurde kois. Je kan wel spreken van een kleine verslaving...”