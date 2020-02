Al 900 interventies voor brandweer door storm Ciara

Onze regio komt op adem na de doortocht van Ciara. De storm veroorzaakte in zowat alle 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde kleine materiële schade. De brandweer had gisteren en vandaag dan ook de handen meer dan vol om alles op te ruimen. Op het piekmoment waren maar liefst 46 interventieploegen op pad.

Ciara raasde gisteren in alle hevigheid over onze regio. In Dilbeek kwam de dakbedekking van een appartementsgebouw los en in het Colomadomein in Sint-Pieters-Leeuw sneuvelden bomen. Op heel wat plekken kwamen die omgewaaide bomen op geparkeerde wagens of op straat terecht, zoals hier in Gooik. “Gisteren rond de middag zijn de eerste oproepen beginnen binnenlopen. We zitten inmiddels aan meer dan 900 interventies”, zegt majoor Keymolen van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

In Overijse alleen moest de brandweer meer dan 80 keer uitrukken. Daar raakte een huis onbewoonbaar nadat er een boom op viel. Ook in Londerzeel is een woning onbewoonbaar verklaard. Vlakbij vielen dan weer twaalf bomen op de bovenleiding van het spoor.

Niemand raakte gewond door de storm Ciara, maar op sommige plekken is de schade wel groot. In Beigem, bij Grimbergen begaf de gevel van de Gemeentelijke Basisschool 't Mierken het onder de rukwinden. Andere scholen bleven uit voorzorg dicht vandaag. In Ternat bleven De Brug en Sint-Jozef gesloten omdat bomen in de buurt gevaarlijk overhelden. Daarom werd ook de Statiestraat gedeeltelijk afgesloten. Ook de scholen op Campus Vijverbeek in Asse en Horteco in Vilvoorde bleven dicht. Alle scholen gaan morgen wel opnieuw open.