Albert Heijn Zaventem opent de deuren

Het wordt de derde winkel van de populaire Nederlandse warenhuisketen in onze regio, na Wemmel en Ternat. De winkel komt aan de Hoogstraat, op de voormalige site van rubberfabriek Sic. Het is de Antwerpse kruideniersfamilie Peeters-Govers die de winkel zal uitbaten. Peeters-Govers baat al 6 winkels van Albert Heijn uit. In de winkel in Zaventem kunnen ongeveer 50 voltijdse medewerkers aan de slag.