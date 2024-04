Ann (59) overleden na ongeval met speedpedelec: “Een schat van een madam”

Het ongeval gebeurde vorige donderdag 11 april uur in Zaventem. Ann kwam vanuit de Kerkstraat en reed met haar speedpedelec tegen de flank van een voertuig dat op de Kleine Daalstraat reed. Ze werd weggekatapulteerd en kwam zwaar ten val. Het slachtoffer werd ter plaatse lang verzorgd en uiteindelijk in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Sindsdien lag Ann in coma in het ziekenhuis. Daar is ze afgelopen zaterdag helaas overleden.

De familie verkeert in diepe rouw. Ann, die actief was als loopbaancoach, laat een echtgenoot en twee kinderen achter. Zij worden momenteel overstelpt met rouwbetuigingen die toch een flink hart onder de riem betekenen. Zo wordt Ann door een voormalige collega omschreven als ‘de meest menselijke’ collega waar hij mee werkte, en dat in de banksector waar dat verre van evident is.

“Door haar luisterbereidheid maakte ze samen met haar menselijkheid en vriendelijkheid deel uit van dat kleine gedeelte mensen die op hun werk hetzelfde zijn als in hun privéleven. Ze was gepassioneerd om mensen te laten groeien in hun job, helemaal volgens het beeld van zijzelf die ook almaar maar wilde groeien door loopbaancoach te worden.”

“Ik ben er echt niet goed van”, zegt iemand die Ann eveneens goed kende van bij de joggingclub. “Voor de familie is dit een ramp. Ann was een schat van een madam. Ze was altijd zeer blij. Een warme en optimistische persoon die enorm zal gemist worden.”