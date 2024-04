Sobeco vecht na vergunning nieuw ziekenhuis Jan Portaels nu ook Broeklin-project aan: “Onbegrijpelijk”

Voor de tweede keer in enkele maanden tijd vecht de firma Sobeco de vergunning aan van een groot bouwproject in Machelen. Na de vergunning voor het nieuwe ziekenhuis van AZ Jan Portaels op de CAT-site heeft de firma nu het Broeklin-project in het vizier. “De firma was vroeger een metaalverwerkend bedrijf, maar blijkbaar is het nu nog enkel een bedrijf dat gronden bezit en ziet wat het daarmee kan doen”, zegt burgemeester van Machelen Jean-Pierre De Groef. “Sobeco heeft geen personeelsleden, alleen eigenaar Frank Dekempeneer en zijn echtgenote maken deel uit van het bedrijf.”

Het bedrijf bezit een stuk grond op de CAT-site. Dat perceel is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de site en de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Volgens De Groef wil Dekempeneer de grond verkopen aan een veel te hoge prijs." Onacceptabel," zegt ook Vlaams minsiter van Omgeving Zuhal Demir, die de vergunningen voor de beide projecten moet verlenen. “Het is onbegrijpelijk dat sommigen een hobby lijken te maken van beroepen aantekenen”, zegt Demir. “Zelfs tegen een ziekenhuis, dat van algemeen belang is voor alle inwoners van de regio. We gaan de vergunning zo sterk mogelijk verdedigen voor de rechtbank.”

In een poging een reactie te krijgen van Sobeco, trekken we naar een kantorengebouw langs de Leuvensesteenweg in Zaventem. Daar staat het bedrijf ingeschreven, maar de receptionistes aan de balie kennen de eigenaar van het bedrijf niet. “Er komt post toe, dat wel, maar ze hebben hier zelfs geen telefoonnummer”, klinkt het. Ook op de bedrijvenlijst aan het kantoorgebouw zien we nergens Sobeco vermeld. De tijd dringt, want voor het nieuwe ziekenhuis voorziet de Vlaamse overheid maar liefst 100 miljoen euro subsidies. “Als we er niet in slagen om dit jaar nog te beginnen met de bouw verliezen we de subsidies”, zegt De Groef. “Dat zou een ramp zijn, want een nieuw ziekenhuis in onze regio is broodnodig.”

Machelen denkt ook aan een onteigeningsprocedure, maar dat duurt al snel twee tot drie jaar. Dat terwijl de tijd net in het nadeel van de gemeente speelt. Burgemeester De Groef heeft intussen ook een proces-verbaal opgesteld tegen Sobeco, omdat de firma de grond voor de verkeerde activiteiten gebruikt. Die overtreding wordt nog onderzocht.