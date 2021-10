Almaar meer moeders die Frans praten met hun baby in Vlaams-Brabant

Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat de Franse taal terrein wint in Vlaanderen. Het aantal moeders dat Frans spreekt tegen haar baby stijgt van ruim 4% in 2005 tot ruim 6% in 2020. Vlaams-Brabant is de Vlaamse provincie waar het meest Frans gebruikt wordt.

In Vlaams-Brabant wordt bijna een vierde van de kinderen in het Frans opgevoed. In de zes faciliteitengemeenten gaat het om ruim meer dan de helft van de kinderen. Linkbeek is koploper met 78,6%. Daarna volgen Drogenbos, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Wemmel. In negen gemeenten in onze regio komt het Frans op de eerste plaats. In Sint-Pieters-Leeuw spreekt 59% van de moeders Frans tegen haar baby. Beersel staat op plaats 2, Dilbeek op plaats 3. Daarna volgen, Zaventem, Machelen, Overijse, Asse, Vilvoorde en Grimbergen.