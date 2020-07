Antwerpenaren die afzakken naar Zemstse cafés? Burgemeester maakt zich weinig zorgen

Antwerpen is zwaar getroffen door het coronavirus met als gevolg een lockdown-light. Zemst grenst aan Antwerpen. Wij vroegen ons af wat de invloed is van de strenge maatregelen op die gemeente? Want wat als het uitgaansleven zich bijvoorbeeld van Antwerpen naar Zemst verplaatst?

Vanaf vandaag wordt in heel de provincie Antwerpen een avondklok ingesteld. Horecazaken sluiten om 23 uur en is een mondmasker voor iedereen die ouder is dan 12 jaar in openlucht verplicht . Wat als Antwerpenaren dan niet naar hun kot trekken, maar wel naar cafés in Zemst? “Daar zou ik het ergens moeilijk mee hebben”, zegt cafébazin Annemie Fink. “Zeker nu je weet dat er daar een broeihaard is en hier in Zemst bijna niets.”

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) maakt zich weinig zorgen. “Iemand die in Antwerpen woont moet op tijd terug thuis zijn. Die mag gerust hier een pintje komen drinken tot 23u15, maar die zal wel op tijd thuis moeten geraken. Of die is zeer goed bevriend met één van onze Zemstenaren, zit al in die bubbel en kan daar best blijven logeren.”

Sowieso zal de gemeente de zaak van dichtbij opvolgen en ingrijpen als dat nodig is. “Ik denk dat we met de politie zeker ingrijpen als hier grote groepen zouden ronddwalen”, zegt Geerinckx. Al zal het volgens inwoner Jan zo geen vaart lopen. “In Zemst zijn er bijna geen drankgelegenheden. Zij zullen uit armoede verder moeten rijden.”