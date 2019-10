Argenta sluit tijdelijk alle bankautomaten na plofkraak

Argenta gaat alle bankautomaten in het land tijdelijk leegmaken en buiten werking stellen. Het neemt die drastische maatregel na een plofkraak in Sint-Niklaas."Klanten kunnen er dus geen geld meer afhalen of andere verrichtingen doen", meldt de bank.

De plofkraak vanochtend is al de zevende op een filiaal van Argenta dit jaar, de 22ste in ons land in 2019. In onze regio is dit jaar nog geen enkel kantoor het slachtoffer geworden van zo'n plofkraak, maar ook bij ons worden de bankautomaten van Argenta buiten werking gesteld. "We doen dit uit veiligheidsoverwegingen. We hebben schrik dat er bij een volgende plofkraak slachtoffers vallen", aldus de bank. Het is niet duidelijk hoe lang de maatregel zal lopen. In Halle-Vilvoorde hebben zo'n 30-tal kantoren van Argenta een bankautomaat.

Foto: Argenta