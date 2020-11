Ark van Pollare zet tering naar de nering

Dierenopvangcentrum de Ark van Pollare in Lennik slaakt een noodkreet. De facturen stapelen zich op. Corona of niet, van de overheid krijgen ze geen compensaties want die beschouwt opvangcentra als 'essentieel' en dus mogen ze openblijven. Dat zal de Ark Van Pollare ook doen, maar makkelijk is het niet. Iets organiseren om geld te verdienen is ook quasi onmogelijk geworden, dus zien ze in Lennik geen andere uitweg: de zorgboerderij van de Ark van Pollare gaat dit jaar niet open. "Dit betekent dat mensen die bijvoorbeeld uit een depressie of burn-out komen of een time-out kregen op school hier niet het gebruikelijke traject kunnen volgen," legt voorzitter Hans Lenvain uit.

De Ark van Pollare is dit jaar al tussen de 50.000 en de 70.000 euro misgelopen. Deze week kwam er wel een lichtpuntje van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts krijgt de Ark 12.000 euro aan subsidies. Maar voldoende is dat bijlange niet. "Ik ga daar niet dik of dun over doen, aldus Lenvain. "12.000 euro is een pak geld. Maar voor ons zijn dat twee à drie dierenartsfacturen. En dat is het."