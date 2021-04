Arne Marit uit Vollezele rijdt voor het eerst de Ronde van Vlaanderen

Vorige week maakte Marit voor het eerst kennis met het WorldTour-niveau in Gent-Wevelgem. Daar betaalde hij leergeld. “Het is duidelijk dat ik nog niet echt meekan met die grote motoren, daar ben ik realistisch in. Het is de eerste keer dat ik zo’n lange wedstrijd zal rijden. Het voordeel is dat ik elke bocht en klim ken, want ik ga er vaak trainen. Het is een beetje mijn achtertuin. Ambitie heb ik niet echt zondag, ik wil vooral ervaring opdoen. De ploeg wil vooral in beeld rijden, misschien kan ik daar wel aan meehelpen.”

Over wie zondag wint, schuift Marit een opvallende naam naar voor. “Ik heb deze week in het wiel van Peter Sagan gereden en die gaf mij een goede indruk. Velen rekenen hem niet tot de favorieten, maar ik denk dat hij gaat verrassen zondag.”