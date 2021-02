Vanaf vanavond start bij RINGtv een nieuwe reeks. 'In Asse gekruid' heet die. Acht Assenaren met buitenlandse roots geven binnenkort een kookworkshop waarbij ze de deelnemers én de kijkers een typisch gerecht uit hun land van oorsprong leren maken. Via de reeks leren verschillende culturen elkaar kennen en net daar zit de kracht van de reeks, ook volgens schepen van Integratie Sigrid Goethals.

In Asse Gekruid: culturen leren elkaar kennen via koken

Fineas uit Roemenië, Eirini uit Griekenland, Ruoshan uit Syrië, Sonja uit Congo, Mathilde uit Oostenrijk, Maria uit Moldavië, Satenik uit Armenië en Gwen uit Vietnam zullen het beste van zichzelf geven tijdens hun kookworkshop.

“Het zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Ze zijn ontzettend enthousiast,” zegt schepen van Integratie Goethals. De 8 koks vertellen vanaf vanavond in 'In Asse Gekruid' (telkens op dinsdag en woensdag) hoe ze zich integreerden in Asse en hoe ze daarbij het Nederlands leerden.

“Zo kunnen ook andere anderstaligen zien hoe leuk het is om het Nederlands te kennen en hoe leuk een integratieproces kan zijn,” aldus Goethals.

De kookworkshops vinden plaats op zaterdagen 20 en 27 februari in de Hotelschool van Campus Wemmel. Het verslag daarvan zie je in de loop van de maand maart. Wil je meekoken, dat kan, coronaproof, er zijn nog enkele plaatsen.

“Het is niet alleen koken, het is ook mensen leren kennen, het is culturen leren kennen. Het gaat soms om details die we van elkaar niet kennen en die leuke weetjes zijn om mee te nemen. Vooroordelen verdwijnen spontaan rond de kookpotten.”

Inschrijven voor de workshops kan via www.asse.be.