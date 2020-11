Asse investeert in cameraschild

De camera's komen onder meer op de Pontbeek, de Assesteenweg en de Nerviërsstraat. Ook in de strijd tegen sluikstorten worden er extra camera's geplaatst, aan de containerplaatsen en in straten waarvan geweten is dat er vaak afval wordt gedumpt. De bestaande bewakingscamera's in de gemeente worden vervangen door nieuwere toestellen. Asse investeert 600.000 euro in de vernieuwing en uitbreiding van het cameranetwerk.