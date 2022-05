Atelier in Beeld zwaait deuren van ateliers open

Zo'n 1.300 beeldende kunstenaars in Vlaanderen en Brussel zetten dit weekend hun deuren open voor 'Atelier in Beeld'. Na een digitale editie door corona vorig jaar vindt het open atelierweekend nu voor het eerst live plaats.

Je kan tijdens Atelier in Beeld kunstenaars aan het werk zien terwijl ze bijvoorbeeld schilderen, smeden óf, zoals Bruno Van Ranst uit Grimbergen, beeldhouwen en pottenbakken. Na 38 jaar kruipt Bruno nog met evenveel passie achter zijn draaischijf. In zijn atelier Ise.Dase in Beigem geeft hij ook al jaren cursussen pottenbakken.

Wie wil, kan het dit weekend zelf eens proberen tijdens 'Atelier in Beeld'. Van vrijdagavond tot en met zondag zetten zowel professionele als amateurkunstenaars hun deuren open. In de Noordrand doen in het totaal 23 ateliers mee. “Achter elk kunstwerk zit een heel verhaal, een persoon, een techniek, en dat maakt het kunstwerk nog veel rijkelijker dan het kunstwerk gewoon op zich. Dat verhaal ontdek je tijdens Atelier in Beeld”, zegt Philip Roosen, voorzitter van Cultuur Noordrand. Online vind je meer informatie over de deelnemende ateliers en hun openingsuren.