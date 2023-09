Atypische druivenpluk door atypische zomer: "Maar wordt prima oogst"

In de wijngaard van wijndomein Dappersveld in Elingen is het alle hens aan denk. Twee weken lang wordt er van ’s morgens acht uur tot vier uur in de namiddag druiven geplukt. “Het weer heeft dit jaar wat raar gedaan. Vanaf half juli hadden we een kwakkelzomer, eind augustus nog veel regen en dan in september een hittegolf,” zegt Sam Dehandschutter. “Dat leverde wel wat aparte toestanden op voor onze druiven. Zo zijn de zuren tijdens de hittegolf enorm gezakt. Dus de suikers zijn nog niet op niveau. Maar omdat de zuren al zodanig hard zijn weggezakt, moeten we nu al oogsten.”

Gelukkig zijn de druiven echt wel klaar om te oogsten. “En door een goede assemblage zullen we dit jaar opnieuw topwijnen kunnen maken.”

In ons nieuws gaan we mee druiven oogsten met Sam van Dappersveld.