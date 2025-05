RSCA Futsal zet RWDM eenvoudig opzij en boekt ticket voor de halve finale

Na amper twee minuten had RWDM al het lef om de doelman mee te laten oprukken. In eerste instantie kon Anderlecht dat niet afstraffen. De thuisploeg monopoliseerde wel de bal, maar kon voor de rust weinig uitgespeelde kansen op het parket leggen. Grello bediende Dillien, maar die was te verrast om binnen te tikken aan de tweede paal. RSCA bleef de druk opvoeren. Veel kon RWDM niet in de schaal leggen. Verder dan twee snelle counters kwamen de bezoekers aanvankelijk niet.

Halfweg de eerste helft kwam RWDM echter uit het niets op voorsprong, toen Bakkioui na een pijlsnelle uitbraak Sarmiento kon kloppen. Paars-wit ging geduldig op zoek naar de gelijkmaker. Uiteindelijk was het Cainan die de verdiende 1-1 in de bovenhoek knalde. RSCA drukte meteen door. Een fabelachtige krul van Luiggi ging al dan niet over de lijn, Raul tikte de rebound voor de zekerheid nog binnen (2-1). Nog voor de pauze was de match beslist. Op negen seconden van de rust zorgde Mancuso voor de 3-1.

Meteen na de herneming mochten de boeken helemaal toe. Cainan tekende voor zijn tweede van de avond (4-1). Rangel zorgde met een fraaie lob voor 5-1. Zelfs met een comfortabele marge van vier doelpunten liet Anderlecht het tempo niet zakken. Raul en Dillien lieten het doelpuntenfestijn rustig verder gaan en dikten aan tot 7-1. De bezoekers gingen vooral fysiek volledig ten onder. Doelman Cardoen werd op geen enkel moment op de proef gesteld in de tweede helft. De ‘Come on you Mauves’ en ‘We are Anderlecht’ rolden van de tribunes. Finaal zorgden Mancuso, Rangel en Dillien voor de 10-1-eindstand.

Interview met Nicolas Sarmiento

“Met een 9-1 en 10-1-overwinning hebben we ons vlot kunnen plaatsen voor de halve finale. We zitten nu in de cruciale fase van het kampioenschap en groeien stilaan naar onze beste vorm toe. Daar moeten we tevreden over zijn. De groep kende echter een moeilijke trainingsweek. Nu is het afwachten wie onze opponent wordt in de halve finale van de play-offs. Vanaf maandag gaan we terug hard aan het werk om klaar te zijn, voor mij maakt het niet uit wie de tegenstander is.”