Cainan schiet RSCA Futsal naar tweede winst tegen Charleroi, goed voor derde opeenvolgende landstitel

RSCA begon niet overtuigend aan de derde finalewedstrijd. Een vrije trap van El Fakiri werd nog afgeweerd door Giovanni, maar een halve minuut later openden de bezoekers toch de score. Giovanni kon een bal niet afweren en Rahou trapte in de rebound binnen. Een blunder van Giovanni luidde de 0-2 in. Vanden Berghe nam het geschenk dankbaar aan.

Een fout van Cordier in het strafschopgebied bezorgde paars-wit een strafschop. Grello miste de penalty. Zes seconden later lukte Sekulic dan toch de aansluitingstreffer. Nog eens veertien seconden later knalde Cainan warempel de gelijkmaker binnen!

Na 7’39 stond Charleroi met vijf ploegfouten. De zesde fout kwam er niet. Nadien bleef het tempo hoog, maar werden de kansen schaars. Cainan miste een dot van een kans alleen voor doel. Op het kwartier bracht Ghislandi de Carolo’s andermaal op voorsprong. Dillien bracht met een mooie trap de bordjes weer in evenwicht. Rust: 3-3.

Tweede helft

De tweede helft begon met een geweldige kans voor Dillien, maar Forgiarini redde. Ook Sekulic vond de doelman op zijn weg. Het was uitstel van executie. Sekulic bediende Cainan en de Brusselse topschutter hoefde maar simpel binnen te tikken. Giovanni had een sterke parade in huis op een schot van El Fakiri.

De vreugde van het thuispubliek was van korte duur. Een totaal vrijstaande Rahou bracht de score op 4-4. Paars-wit kende duidelijk een mindere periode tegen een enthousiast Charleroi. Cainan bracht weer rust in de tent. Mannetje uitschakelen, schieten en 5-4. Grello en Cainan verzuimden tot ergernis van de zenuwen van het thuispubliek om de score verder op te drijven.

Bij Charleroi liepen de frustraties op. Geel voor Ghislandi voor een schwalbe, rood voor coach Diniz wegens protest en rood voor Lamsaiah voor een trap op Giovanni. In de slotfase was het even bibberen voor RSCA, maar de derde opeenvolgende titel was een feit.