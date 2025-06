Provincie zoekt erfpachter voor Proefcentrum Pamel: "Actor die zowel met de landbouw als met het welzijn rekening houdt"

De site van het Proefcentrum Pamel was tot voor kort nog in gebruik voor aardbeien- en ander kleinfruitonderzoek. Maar sinds de beslissing eind vorig jaar om het onderzoek af te bouwen, staan de activiteiten er op een laag pitje. De provincie Vlaams-Brabant is daarom op zoek naar een erfpachter die er een nieuwe invulling aan kan geven.

"Er zijn een aantal elementen die belangrijk zijn voor ons", zegt gedeputeerde Tom Dehaene. "Er zitten een aantal partners, onder andere Pajottenland Plus, we zouden graag hebben dat die hun stek kunnen houden. Er moet ook een zekere link zijn met de landbouwactiviteiten en er is een tekort aan welzijnsvoorzieningen in de regio dus als er een actor uit die sector kandidaat is dan heeft die ook een streepje voor." Er zijn al enkele gesprekken geweest met Zonnelied, meldt de gedeputeerde.

De provincie heeft een schatting gemaakt van de erfpacht, maar ook die zal met de kandidaten verder besproken moeten worden. "De schatting is inderdaad iets van een 50.000 euro aan erfpacht, maar we zullen elke kandidaat in overweging nemen", zegt Dehaene. "Er zit namelijk een saneringsplicht op en natuurlijk vinden wij het belangrijk dat het een actor is die zowel met de landbouw als met het welzijn rekening houdt."