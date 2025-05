Dansgroep Hononga Crew uit Roosdaal mag deze zomer naar het wereldkampioenschap streetdance in Blackpool in Engeland. De volgende weken zetten de danseressen van Dance Lab Roosdaal alles op alles om top te zijn want een podiumplaats is het doel. Wij gingen kijken naar één van de repetities onder leiding van Matthias De Meuter en waren onder de indruk.