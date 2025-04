Eerste kwartfinale play-offs is voor RSCA: "Ik was on fire"

"Ik was on fire", lachte Anderlecht-speler Antonio Sekulic. Na twee minuten legde hij de eerste binnen. "Mijn vroege goal effende de weg naar een vlotte overwinning." Twee minuten later zette Darlan met een afstandsschot RSCA op 0-2. Cainan dreef de score à la Darlan verder op. Qoli – de enige thuisspeler die voor dreiging zorgde – prikte even tegen, maar Raul tekende met een stifter opnieuw voor drie doelpunten voorsprong. Het spel van RWDM viel als een peperkoeken huisje in elkaar. Met een duidelijk afgetekende stand, 1-4, gingen de ploegen de rust in.

Bij het begin van de tweede helft volgde Cainan onmiddellijk de kruimels naar doel: 1-5. Luiggi en uitblinker Sekulic waren onverbiddelijk; de Kroaat was het eindpunt van een uitgespeelde actie (1-7). Dillien en Raul mochten de kroon op het werk zetten. Een goede wedstrijd van RSCA tegen een onmachtig RWDM. Waar liep het de vorige keer dan mis? "In onze eerste match op RWDM misten we enkele geblesseerden en konden we nog niet beschikken over Mancuso, Felipinho en Luiggi", zegt Sekulic. "Deze ploeg staat er. Van feesteuforie na de bekerwinst is geen sprake meer. Het was wel een geweldig feestje op de dag zelf. Ik wil trouwens alle supporters uitdrukkelijk bedanken die de verplaatsing hebben gemaakt naar het verre Lommel.”

Vrijdag speelt RSCA in de eigen Alfasun Indoor Arena de terugwedstrijd. Bij winst is de kwalificatie voor de halve finale een feit. Daarin zal paars-wit het dan opnemen tegen Antwerpen of Soumagne.