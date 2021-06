In Halle is gisteravond een auto in het kanaal Brussel-Charleroi terechtgekomen. Een van de twee inzittenden wist zichzelf te redden. De andere werd uit het water gehaald door een 17-jarige voorbijganger.

Auto belandt in kanaal in Halle, 17-jarige redt drenkeling

Iets voor twaalf uur gisteravond belandde een auto in het kanaal in Halle ter hoogte van de Willamekaai. Hoe dat precies gebeurde, is nog niet duidelijk. Een van de twee inzittenden kon zelf uit de auto kruipen en naar de kant zwemmen. Bij de andere lukte dat niet meteen. Hij kon worden gered door een voorbijganger. “Een moedige 17-jarige voorbijganger sprong hen achterna toen hij merkte dat één van de inzittenden moeite had en kopje onder dreigde te gaan”, klinkt het bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. De jongen hielp de man op het droge. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West