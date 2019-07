Auto rijdt café binnen

In Vollezele bij Galmaarden is vannacht een auto ingereden op het leegstaande café Route 255, op de hoek van de Ninoofsesteenweg met de Molenstraat. De bestuurster, een vrouw uit Gooik, kwam er met de schrik van af. Maar de schade aan het gebouw is zo groot dat het moet afgebroken worden.

Het ongeval gebeurde rond één uur vannacht plaats. De vrouw kwam uit het centrum van Vollezele en wilde de Molenstraat richting Oetingen inrijden, maar reed rechtdoor en ramde het café. Vermoedelijk viel de vrouw in slaap. De bestuurster raakte lichtgewond en werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis van Geraardsbergen. De ravage aan het café is enorm. Route 255 is al jaren gesloten en onbewoonbaar, waardoor er in het gebouw zelf geen gewonden vielen. Omdat het café dreigde in te storten, werd het in de loop van de dag afgebroken.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West