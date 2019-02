Auto verliest terrein in Vlaams-Brabant

“De auto blijft in Vlaams-Brabant nog wel het populairst, toch wordt hij almaar meer ingehaald en/of aangevuld”, zegt Sylva De Craeker van Acerta. “Door de fiets, maar ook steeds vaker door het openbaar vervoer. De eerste kende in 2018 onder de Vlaams-Brabantse werknemers 23,7 % regelmatige gebruikers. Het openbaar vervoer 11,7 %.”. Meer dan één op de vijf Vlaams-Brabanders kiest dus regelmatig voor de fiets, één op de tien voor het openbaar vervoer. “Aanschuivend in de file beginnen werknemers zelf naar haalbare oplossingen te zoeken. Van CEO’s en hr-directeurs horen we dat hun werknemers steeds vaker vragen naar (elektrische) bedrijfsfietsen”, aldus Patrick Demuylder van Acerta. De gemiddelde afstand die een werknemer naar z’n job aflegt, ligt rond de 18 kilometer.