Autobiografie Urbanus is klaar: “Mijn leven zit vol met anekdotes”

Urbanus, de peetvader van de Vlaamse comedy, heeft zijn autobiografie geschreven. Op zo’n slordige 510 bladzijden vertelt hij op vlotte en sappige manier over zijn leven en artistieke loopbaan. Wij zochten hem op voor een praatje over zijn boek 'En van waar dit allemaal komt', bij hem thuis in Tollembeek.

Urbanus is er trots op dat hij zijn levensverhaal helemaal zelf heeft neergepend, hij wilde absoluut geen spookschrijver omdat hij alles in zijn eigen woorden en zijn eigen stijl wilde vertellen. ‘En van waar dit allemaal komt’ zoomt in op belangrijke, smeuïge en ronduit onnozele momenten uit Urbanus’ carrière. Die vertelt hij met dezelfde gedrevenheid die ook zijn theatershows kenmerken.

“Heel mijn leven zit vol met grappige en niet grappige anekdotes , maar enkel de grappige onthoud”, zegt Urbanus. “Als er iets normaal gebeurt ben ik dat een week later vergeten, maar als er ergens een plafond inzakte dan wist ik dat twintig jaar later nog. Ik had al jaren de behoefte om mijn verhaal te vertellen. Niet enkel de anekdotes, maar ook gevoelens over wat ik heb meegemaakt in de showbusiness.”

Het eerste hoofdstuk gaat over de jeugd van Urbanus die toen nog Urbain Servranckx heette. Daarna volgen nog 36 hoofdstukken. ‘En van waar dit allemaal komt’ is te koop in de boekhandel of via de webshop van Urbanus.