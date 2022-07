AZ Sint-Maria wil fors uitbreiden: “Ziekenhuis aanpassen aan noden van vandaag”

Het AZ Sint-Maria in Halle wil fors uitbreiden. Zo plant het een nieuwbouw van 10.000 vierkante meter waardoor het ziekenhuis een derde groter zou worden. Nog eens 10.000 vierkante meter wordt opnieuw ingedeeld. In afwachting van subsidies om het plan te realiseren, ondergaan vijf afdelingen nu al een grondige metamorfose.

Bijna 25 jaar geleden verliet het Halse ziekenhuis het stadscentrum en nam z’n intrek in de huidige infrastructuur aan de Ziekenhuislaan. “Dat gebouw is gebaseerd op de noden van toen, maar die zijn intussen grondig veranderd. Het aantal patiënten neemt sterk toe en de zorgaanpak is vandaag helemaal anders”, zegt Axl Kerkhofs, algemeen directeur van AZ Sint-Maria. “De voorbije jaren werd daarom een masterplan uitgewerkt. Zo willen we een nieuwbouw van 10.000 vierkante meter bouwen en 10.000 vierkante meter opnieuw indelen.”

80 miljoen euro

De realisatie van het masterplan moet volgens het Halse ziekenhuis 80 miljoen euro kosten. Het heeft daarom eind vorig jaar een aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid om subsidies te krijgen. Als die goedgekeurd worden, denkt het ziekenhuis dat het z’n plannen over een periode van drie jaar kan realiseren. Met de nieuwbouw zou het Halse ziekenhuis een derde groter worden. In afwachting van die nieuwbouw ondergaan vijf afdelingen nu al een grondige metamorfose.

De werken op de afdeling fysiotherapie zijn klaar, die van de pediatrie zijn aan de gang. In september starten de werken aan de materniteit. "De babybox verdwijnt omdat het belangrijk is dat de baby in de onmiddellijke nabijheid van zijn ouders slaapt, gewassen en verzorgd wordt. Ook premature kinderen blijven dicht bij de ouders in speciaal ingerichte koala-kamers waar de baby’s voortdurend gemonitord worden door de centrale verpleegpost. Ook onze vier verloskamers krijgen een opfrisbeurt en een meer huiselijke sfeer”, zegt technisch directeur Frederic Minsaert.

Geleerd uit pandemie

Daarna volgen ook nog werken aan het klinisch labo en de afdeling intensieve zorgen. Daarbij worden lessen getrokken uit de coronapandemie. “Zeven kamers zullen over een pandemieproof sas beschikken. Verder komt er een extra kamer, een berging, een nieuw bureau en een slaapkamer voor intensivisten. Dat is een belangrijke troef om nog sneller de juiste zorgen te kunnen verlenen”, zegt Kerkhofs. “Ook het onthaal, de wachtruimte en consultatieruimtes krijgen een fikse opfrissingsbeurt.”

Tot slot zet het ziekenhuis in Halle in op digitalisering. Zo is het AZ Sint-Maria Halle gestart met de implementatie van het elektronische patiëntendossier Nexuzhealth, dat ook in een 40-tal andere Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen gebruikt wordt.