Bakkersatelier 't Bruut: biologisch, lokaal en tewerkstellingsplek

Herne heeft er sinds een dik jaar een warme bakker bij: bakkersatelier ’t Bruut van vzw Meegaan. De bakkerij in het voormalige Dominicanessenklooster is een werkplek voor jongvolwassenen met een mentale beperking en bakt broden en taarten met ingrediënten uit de streek.

Het voormalige Dominicanessenklooster in Herne is sinds een aantal jaren omgeturnd tot een gemeenschapscentrum voor Herne. Sinds de herfst van 2019 is het ook de thuis voor bakkersatelier ’t Bruut. “Wij zijn niet zomaar een bakkerij,” vertelt Sigrid De Vleeminck van vzw Meegaan. “We zijn een tewerkstellingsproject voor mensen die net niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. Bij ’t Bruut werken nu acht mensen met een beperking.”

De taken van de medewerkers zijn aangepast aan hun capaciteiten. “We vertrekken vanuit de zelfregie van de medewerker en werken zo aan een individuele ontplooiing,” aldus De Vleeminck.

Food hub

Het brood van bakkersatelier ’t Bruut is biologisch en ook ecologisch verantwoord. Zo wordt er gewerkt met ingrediënten uit de streek. Het bloem wordt bijvoorbeeld geleverd door de Flietermolen in Tollembeek. Het resultaat van alle bakkerskunsten kan gekocht worden in een winkeltje naast de bakkerij, maar er zijn grotere plannen. “Het is de bedoeling om hier een coöperatieve op te starten met andere lokale handelaars, legt De Vleeminck uit. “Zo kunnen mensen hier in de toekomst niet alleen brood, maar bijvoorbeeld ook groenten, honing en eieren kopen.” Op termijn is het de bedoeling dat het initiatief aansluit bij de Food hub die de gemeente Herne wil installeren in een aanpalend gebouw aan het klooster.

Straks maak je kennis met ’t Bruut in ons nieuws.