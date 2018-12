BAVI Vilvoorde staat voor match van de waarheid

In het basketbal staat BAVI Vilvoorde voor de match van de waarheid. Zondag komt Esneux op bezoek en die match wordt best gewonnen wil BAVI wegkruipen uit de kelder van het klassement. Na 12 matchen staat BAVI immers pas elfde in de stand.

Met de elfde plaats heeft BAVI amper 2 punten meer dan de laatste 2 ploegen in de stand. Nochtans was het seizoen goed begonnen, met winst in 2 van de 3 wedstrijden. Dan was er een serieuze inzinking en verloor BAVI maar liefst 6 matchen op rij.

BAVI zal wel een paar sterkhouders vertrekken, maar haalde ook nieuw bloed in huis, met succes. Blikvanger in dat verband is de Amerikaanse Brusselaar Adam Hill, die onder andere al uitkwam voor Okapi Aalstar, Bergen en Spirou Charleroi. BAVI stelde hem vorige week op en er werd meteen gewonnen van Belleflamme, in een match voor het behoud: 57-72.

Nu hopen dat ook Esneux voor de bijl gaat, dan kan BAVI weer naar de bovenste helft van het klassement kijken.