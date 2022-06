Beeldende kunstenwerking van CC Strombeek kan blijven voortbestaan

Het waren spannende tijden de voorbije maanden voor de beeldende kunstenwerking van het Strombeekse cultuurcentrum. “Het eerste advies over subsidies in het kader van het Vlaamse kunstendecreet was positief, maar buiten het beschikbare budget”, vertelt artistiek leider Charlotte Crevits. “Vorige week vrijdag kwam uiteindelijk het verlossende bericht dat de subsidiëring van Vlaanderen voor onze beeldende kunstenwerking goedgekeurd werd voor de komende vijf jaar.” De commissie wijst op de “ijzersterke reputatie en unieke beeldende kunstenwerking met internationale uitstraling van cc Strombeek. De organisatie draagt bij aan een spreiding van de hedendaagse kunst buiten de centrumsteden, en dit op een zeer laagdrempelige plek waarbij ook het lokale erfgoed wordt ingezet.” De voorbije jaren stelden onder meer internationale kunstenaars als Sam Durant en Michael Dean tentoon in Strombeek. De kunstenwerking sloeg ook de handen in mekaar met Plantentuin Meise en de abdij en het Prinsenbos in Grimbergen rond een aantal projecten buitenshuis.

Vanaf 2023 gaat de kunstenwerking van CC Strombeek verder onder de naam ‘Kunsthal Strombeek’. “Het bedrag dat we toegekend kregen is wel minder dan het budget dat we vroegen”, zegt Crevits. “De plannen voor de komende jaren zullen we dus wat moeten bijsturen. Maar dat wil niet zeggen dat we toegevingen doen op onze ambities. We blijven experiment en innovatie stimuleren in de hedendaagse beeldende kunsten.”