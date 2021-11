Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw kiezen voor uniforme corona-aanpak

Wanneer maatregelen opschalen?

De burgemeesters zullen tijdens deze vierde golf de maatregelen verstrengen wanneer de incidentiegraad in de Zennevallei gemiddeld 15 % boven het Belgisch gemiddelde ligt.

Vandaag bedraagt het Belgisch gemiddelde 937 besmettingen per 100.000 inwoners en dat over een periode van 14 dagen.

Op dit moment is dat voor Halle 1023 besmettingen, voor Sint-Pieters-Leeuw 799 en voor Beersel 877. Het gewogen gemiddelde voor de Zennevallei is dan 909 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is 3 % onder het Belgisch gemiddelde.

Welke extra maatregelen volgen er dan?

Op het moment dat het Belgisch gemiddelde met 15 % wordt overschreden zal er een burgemeestersbesluit per gemeente worden uitgevaardigd waarin het gebruik van een Covid Safe Ticket wordt verplicht op alle evenementen/activiteiten in een binnenruimte.

Dat betekent dat ook bij kleinschalige activiteiten, waar geen 200 personen samenzitten, gewerkt zal moeten worden met het Covid Safe Ticket. Het gaat dan zowel om eetfestijnen, optredens als kaartnamiddagen, danslessen, sportlessen…

Liever voorkomen dan genezen

Die maatregelen willen de drie burgmeesters vermijden en dus vragen ze de bevolking met klem om de huidige regels te respecteren. Ze vragen de niet-gevaccineerde inwoners om zich alsnog te laten vaccineren. Want dat blijft de beste bescherming tegen infectie en zeker tegen een ziekenhuisopname.