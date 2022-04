Begijntjesbad Overijse noodgedwongen twee weken dicht

De komende twee weken is het Begijntjesbad in Overijse opnieuw gesloten. De gemeente vindt niet voldoende personeel, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (N-VA) in Het Nieuwsblad. Het vernieuwde Begijntjesbad kampte een paar maanden geleden ook met een tekort aan redders, een reddersopleiding moest toen soelaas brengen. “Die mensen zijn we nu aan het aanspreken, want dit is verschrikkelijk frustrerend.”