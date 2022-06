Begijntjesbad vaker open tijdens zomervakantie

Dat het zwembad in juli en augustus vaker open is, heeft het te danken aan de inzet van jobstudenten. “De zomerregeling kunnen we enkel organiseren dankzij hun inzet. De wildwaterbaan blijft gesloten omdat daar een extra redder voor nodig is”, laat de gemeente Overijse weten. “Momenteel hebben we nog niet voldoende redders om volwaardig voor de scholen te kunnen openen vanaf september, maar we zetten deze zomer nog alle zeilen bij.”

In augustus plant de gemeente aanwervingsexamen voor redders. Midden augustus komt de gemeente met een nieuwe update van de openingsuren voor het najaar. “Wie een redderscursus volgt bij de Vlaamse Reddersfederatie, krijgt het inschrijvingsgeld helemaal terugbetaald na de 20ste werkdag in het Begijntjesbad”, aldus de gemeente. De openingsuren van het Begijntjesbad in juli en augustus vind je hier.