Beigemse verenigingen investeren zelf in parochiezaal

Het comité van Parochiezaal De Zevensterre krijgt van de gemeente geen subsidie voor investeringen omdat het geen gemeentelijk gebouw is. De Beigemse verenigingen investeren daarom zélf in hun zaal.

Nu feestzaal Fenikshof in Grimbergen-centrum wordt omgevormd tot microbrouwerij en de alternatieve locatie 'De Koffiebranderij' nog niet is geopend, wijken heel wat verenigingen uit naar Parochiezaal De Zevensterre in Beigem. Die zaal wordt uitgebaat door vrijwilligers van Beigem. Zij vroegen Grimbergen om mee te investeren in de uitrusting van de zaal. De gemeente ging niet in op die vraag.

"Daarom investeren de Beigemse verenigingen zelf in de zaal. De Koninklijke Muziekvereniging De Rochusvrienden, de Landelijke Gilde, KVLV, Okra en Muziekmaatschappij VOS leggen elk 1.000 euro bij. Voor een vereniging is dat niet evident. Het zaalcomité, dat uit vijf vrijwilligers bestaat, investeert ook mee", zegt zaalverantwoordelijke Koen Hendrickx.

Bovendien werd er enkele wegen terug ingebroken in de zaal, met 10.000 euro als gevolg. "In het verleden kregen we van de gemeente een tussenkomst van vijf procent in onze investeringen, maar nu kan dat plots niet meer. Dat terwijl de gemeente wel een zaal kan huren voor 50.000 euro per jaar of investeert in de Baloise Tour", aldus Hendrickx.

Maar de gemeente is duidelijk. "De zaal is geen eigendom van de gemeente. We willen geen precedenten scheppen waarbij iedereen de gemeente Grimbergen om een tussenkomst kan vragen. Bovendien is de toename van het aantal vragen voor de Zevensterre tijdelijk van aard", besluit schepen van Cultuur Philip Roosen.