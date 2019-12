Beleefvensters brengen rusthuisbewoners tot rust

Het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Pamel, bij Roosdaal, heeft lichtgevende beleefvensters aan de muren gehangen. Daardoor worden landschappen zichtbaar die er in werkelijkheid niet zijn. De schermen moeten de vele dementerende rusthuisbewoners tot rust brengen en hun geestelijke gezondheid positief beïnvloeden.

Het gebruik van magische vensters is uniek in onze regio. "Door de lichten achter de doeken wordt het effect opgewekt dat je aan een venster buiten naar een natuurlandschap kan kijken. Het brengt onze rusthuisbewoners niet alleen rust, de natuur of de projectie van een molen uit de buurt laat hen ook terugdenken aan vroeger", zegt hoofdverpleegkundige Leen Baeyens.

Dat stimuleert de geestelijke gezondheid van de dementerende inwoners van het woonzorgcentrum en kan ook het startpunt zijn van gesprekken met andere bewoners. "We kunnen de lichten ook dimmen en feller zetten. Als het buiten slecht weer is en door de projectie zie je zonlicht, kan dat de bewoners in verwarring brengen", aldus Baeyens.

Het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw moest wel goed nadenken welke afbeeldingen het zou projecteren. "Bij een projectie van een gang zouden onze inwoners de indruk krijgen dat ze er moeten doorlopen. Een grote boom zou voor de mannen te uitnodigend zijn om tegen te plassen. Daarom hebben we voor de natuur gekozen. Niet onlogisch in het landelijke Pamel", besluit Baeyens.

In de toekomst denkt het woonzorgcentrum er aan om rondom de schermen gordijnen te hangen en een vensterbank waar plantjes kunnen opgezet worden.