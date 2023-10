Belgische nummerplaten worden voortaan in Groot-Bijgaarden gemaakt: “Tot 8.000 platen per dag”

Zenith Graphics bestaat al sinds 1959 maar opereert pas sinds dit jaar onder die naam. Omdat het bestaande gebouw in Sint-Agatha-Berchem te klein werd, bouwde het een nieuwe drukkerij in Groot-Bijgaarden. Daar wordt niet op karton of papier gedrukt, maar wel op onder meer aluminium en stickers. “We bestickeren gebouwen, machines en voertuigen. Op het vlak van ontwerp en materialen proberen we het verschil te maken. Ik denk dat we fier mogen zijn dat we zowel het design als de productie in België kunnen houden”, klinkt het bij Zenith Graphics.

Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de productie van Belgische nummerplaten. Sinds 2010 heeft Zenith Graphics er al 17 miljoen gedrukt. “Het is een typisch voorbeeld van de vele bedrijven in ons land die minder bekend zijn bij het grote publiek, maar top zijn in wat ze doen”, zegt eerste minister Alexander De Croo. “Ze produceren voor de grootste bedrijven in de wereld en innoveren voortdurend. Dit soort bedrijven zijn enorm belangrijk voor het economisch weefsel in ons land.”