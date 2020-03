'Berenjacht' verovert Vlaanderen

Een wandeling of fietstocht is voor heel wat inwoners een tijdverdrijf tijdens deze lockdown light. Wie dat doet, zal de afgelopen dagen misschien hier en daar een knuffelbeer aan ramen gezien. Dat is niet toevallig. Het moet de wandeltocht van de jongsten onder ons aangenamer maken. RINGtv ging vandaag op berenjacht in Dworp, de plek van waaruit het idee zich op enkele dagen verspreidde over heel Vlaanderen.

Het is een trend die komt overgewaaid vanuit Australië en is geïnspireerd op het prentenboek 'We're Going on a Bear Hunt'. Omdat kinderen niet op speeltuinen en dergelijke kunnen en zich tijdens een wandeling nogal snel vervelen, kunnen ze op 'berenjacht' gaan. Daarbij moeten ze op hun wandeltocht op zoek gaan naar zo veel mogelijk knuffelberen achter de ramen.

Daan Timperman, een leerkracht in een lagere school in Sint-Genesius-Rode, was meteen enthousiast en schoot in actie. "Ik heb via Google Maps een kaart gemaakt waar ik elk adres waar een beer achter het raam staan kan aanduiden. Zo kan je gericht wandelen om de knuffelberen te zoeken", aldus Daan Timperman.

De respons is overweldigend. Intussen hebben zo'n 17.000 mensen hun adres ingegeven. Daan kan de gegeven nauwelijks verwerken. "We waren in de omgeving van Dworp gestart, maar al snel vroegen mensen uit Gooik of ze ook hun adres mochten doorsturen. Nadien volgde een collega uit Ternat. Vandaag is het eigenlijk verspreid over heel Vlaanderen", besluit Timperman.

Via deze link kan je naar de Google Maps-kaart gaan van de knuffelberenjacht. Laten weten dat er op jouw adres een beertje aan het raam staat, kan dan weer hier.