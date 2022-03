Beruchte leegstaande kantoorgebouwen waar dode viel worden afgebroken

Aan de Belgicastraat in Sint-Stevens-Woluwe worden twee verloederde industriële panden met de grond gelijk gemaakt. In het verleden vonden er ernstige criminele feiten plaats. Het gemeentebestuur hoopt dat de ommekeer voor de gedeeltelijk verlaten industriezone Keiberg is ingezet.

Eind december 2020 viel er een dode en vier gewonden bij een knokpartij tussen twee bendes in het leegstaande kantoorgebouw. Eerder was er ook al eens brand gesticht. De eigenaar van het kantoorgebouw gaat het nu afbreken. “Zij zijn er nu toch stilaan van overtuigd dat de leegstandsheffing en de criminele feiten in het verloederde gebouw doorwegen en dat men dus best naar iets nieuws kijkt. We weten wel nog niet wat. Er is nog geen vergunningsaanvraag ingediend”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer.

Volgens Dewandeleer is het interessant dat er toch wat beweging komt in de Keiberg. De gemeente Zaventem wil de verlaten kantorenzone al een tijdje nieuw leven inblazen. “Het RUP dat we hebben opgesteld, biedt toch veel meer mogelijkheden voor moderne KMO-units waar volop vraag naar is in de regio. Daar hopen we nu op. In de straat verderop is een soortgelijk oud kantoorgebouw al omgevormd tot een nieuw hotel met wereldkeuken waar je met 1.000 man kan eten. Je ziet dus dat er wat reconversie komt en dat is positief”, aldus Dewandeleer.