Beste Souper: de recepten van Chiro Far West Vilvoorde

Voor hun deelname aan het Beste Souper hadden Marie en Inne van Chiro Far West in Vilvoorde nog nooit tajine gemaakt. Alsof de uitdaging nog niet groot genoeg was, zat er nog een extra addertje onder het gras. Inne is vegetarisch en dus toverden ze een veggie variant op tafel. Weetje: Marie en Inne stopten een rode draad in hun menu. Kun jij hem achterhalen?