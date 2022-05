Bestuurder vervolgd voor ongeval waarbij twee tieners stierven

De bestuurder van de terreinwagen die betrokken raakte bij een dodelijk ongeval in Sint-Genesius-Rode, zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden. De bestuurder zal voor een rechter in Brussel verschijnen omdat een taalwijziging werd toegestaan. Bij het ongeval kwamen twee meisjes van 18 en 15 jaar om het leven.

Aan de kruising van de Lindelaan met de Waterloosesteenweg in Sint-Genesius- kwamen in februari 2019 twee jonge vrouwen om het leven. Twee andere inzittenden raakten zwaargewond bij een botsing met een terreinwagen. Na onderzoek bleek dat de bestuurder van die terreinwagen het ongeval had kunnen vermijden, ondanks dat de brommobiel met daarin de tieners plots naar links uitweek. Gisteren behandelde de politierechtbank van Halle het dossier, maar de rest van de zaak zal in Brussel plaatsvinden. De Halse politierechter stond een taalwijziging toe omdat alle betrokkenen Franstalig zijn. Wanneer de bestuurder zich zal moeten verantworden is nog niet duidelijk.