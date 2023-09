Bestuurster knalt met wagen tegen vangrail op E40: 37-jarige vrouw in levensgevaar

Op de E40 in Kraainem richting Brussel is maandagmiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een 37-jarige vrouw verloor er iets voor 15 uur de controle over haar voertuig en belandde met haar voertuig tegen de vangrail. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar.